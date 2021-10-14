‘Enflasyonun üzerinde zam talebimiz olacak’

ARALIK ayında 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret zam pazarlığı için bir araya gelecek olan işçi, işveren ve hükümet temsilcileri, milyonlarca asgari ücretlinin zam oranını belirleyecek. HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, pandeminin etkilerinin azaldığını ve ekonominin hızla büyümeye devam ettiğine dikkat çekerek, "İnanıyoruz ki işverenler bu büyümede en büyük paya sahip işçilere cömert davranacaklardır. Biz konfederasyon olarak enflasyonun üzerinde bir zam oranı talep edeceğiz elbette" dedi. Antalya'da yapılan Hizmet-İş Sendikası Genişletilmiş İl Başkanları Kurulu Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Arslan, asgari ücret belirlenmesinde artık farklı bir modele ihtiyaç olduğunu belirtti.

■ BARIŞ ŞİMŞEK