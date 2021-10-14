İhracat için yeni sistem

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "ihracatçının desteklenmesi ve kolay kredi sağlanması" projesinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Pandemi sonrası rekordan rekora koşan ihracatın daha da desteklenmesi, Türkiye'nin üretim üssü haline gelmesi için özel bir mekanizma oluşturulacak. Sadece ihracatı destekleyecek anonim bir şirket kurulurken, Kefalet Sistemi uygulamasına geçilecek. Önümüzdeki haftalarda açıklanacak çalışmada öne çıkanlar şöyle: ● Merkez Bankası reeskont kredilerini 30 milyar dolara çıkardı. Artan kısım ihracata gidecek. Bu kapsamda, 10 milyar dolarının direkt ihracatçı tarafından kullanılması sağlanacak. ● İhracatçılar için Kredi Garanti Fonu benzeri çalışacak bir anonim şirket kurulacak. ● Kredi Garanti Fonu iç piyasayı, KOBİ'leri, yeni kurulacak şirket ise sadece ihracatçıları destekleyecek. ● İhracat Kefalet Sistemi adı verilen İKS oluşturulacak. Eğer firmanın kredibilitesi iyiyse, ona kefalet verilecek ve böylece teminat sistemi de kalkmış olacak.

■ ZÜBEYDE YALÇIN