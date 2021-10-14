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Haberler Ekonomi Milli uçak projeleri için “Demir Kuş” kuruluyor

Milli uçak projeleri için “Demir Kuş” kuruluyor

Milli uçak projeleri için “Demir Kuş” kuruluyor

14.10.2021

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), yürüttüğü projeleri hızlandıracak yeni bir altyapı tesisi kuruyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre "Demir Kuş" (Iron Bird) olarak adlandırılan uçuş kontrol sistemi entegre test tesisi Şubat 2022'de faaliyete geçecek ve Türkiye'de havacılık alanında bir ilk olacak.
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