Özdilek’te fasıl dinletisi başlıyor

Özdilek İzmir, fasıl dinletisini yeniden misafirleriyle buluşturmaya hazırlanıyor. Ekim ayı boyunca her Çarşamba günü gerçekleştirilecek fasıl dinletileri, birbirinden güzel şarkıları Kafe Safahat'ta dinleyicileriyle buluşturacak. Özdilek misafirleri, bir yandan Kafe Safahat'ın güler yüzlü hizmetiyle sunulan çeşit çeşit mezelerin, zeytinyağlıların, ara sıcakların, birbirinden lezzetli tatlıların ve içeceklerin yer aldığı açık büfe ikramları tadarken bir yandan da sevilen solistler eşliğinde müzik dinleyecek. Özdilek İzmir misafirlerini, 13-20-27 Ekim tarihlerinde saat 14.00'te yapılacak fasıl dinletisiyle müzik ziyafetine bekliyor

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