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Yabancıya konut satışında tarihi rekor

EYLÜL’DE yabancılara konut satışında 6 bin 630 adetle tüm zamanların aylık rekoru kırıldı. Sektör temsilcileri, 2021 sonu için 50 bin hedefinin yakalanabileceğini belirtti

Yabancıya konut satışında tarihi rekor

14.10.2021

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde Eylül ayında 147 bin 143 konut satıldı. Bu rakam 2020 Ağustos'tan bu yana en yüksek aylık satış olarak kayıtlara geçti. Eylülde yabancılara yapılan konut satışı yıllık bazda yüzde 25,8 artışla 6 bin 630'a ulaştı. Bu veri serinin açılandığı 2013'ten bu yana en iyi aylık veri oldu ve tüm zamanların aylık rekoru kırıldı. Ocak- Eylül döneminde ise yabancılara yapılan konut satışı yüzde 43,2 artışla 37 bin 479'a yükseldi. Burada da tüm zamanların rekoru kırıldı. Sektör temsilcileri yaşanacak canlanmayla yıl sonunda 50 bin hedefinin aşılmasını bekliyor.

İRAN İLK SIRADA
YILIN ilk 9 ayında en çok konut satışı 5 bin 923 adetle İranlılara yapıldı. İranlıları Iraklılar, Ruslar ve Afganistan vatandaşları takip etti. Yabancılara konut satışı yapılan iller arasında ise başı 17 bin 783 adetle İstanbul çekiyor. İzmir listede 737 konutla yer alıyor.

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