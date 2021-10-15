Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamada, "Bugün itibari ile Türkiye vizyonuna uygun olarak sosyal yardım başvurularını e-devletten almaya başlıyoruz. Farklı kurumlardan belge toplamadan e-devletten ihtiyaç duyduğu desteğe kolay ulaşmış olacak." ifadelerine yer verdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan da şu açıklama yapıldı:
Bugün itibarıyla sosyal yardım başvurularını e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz.
İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız artık farklı kurumlardan belge toplamadan, e-Devlet üzerinden, doğrudan başvuru yapabilecek.
Bakan Yanık duyurdu: Sosyal yardım başvuruları e-Devlet'ten yapılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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