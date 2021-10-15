Çiftçiye 3,4 milyar lira

TBMM Genel Kurulu, pandemiden etkilenen 800 bin civarında küçük esnafa vergi istisnası getiren düzenlemeye son dakikada çiftçiler ile ilgili de önemli bir ekleme yaptı. Böylece çiftçiye verilen tarımsal desteklerden geriye dönük 5 yıl içinde kesilen verginin ana para ve faizleri ile geri ödenmesinin yolu açıldı. Ödenecek toplam para ise yaklaşık 3,4 milyar lira. TBMM Genel Kurulu, AK Parti'nin vergi yasasında değişiklik yapan yasa teklifini ele alırken önergeler ile bazı değişiklikler yaptı. Bunlardan en önemlisi ise çiftçiler ile ilgili olandı. Teklif kapsamında çiftçilere yapılan destek ödemeleri vergiden muaf tutuluyordu. AK Parti'nin önergesi ile teklife yeni bir madde eklendi.

YENİ MADDE EKLENDİ

Madde ile "kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, çiftçilerin düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla, tahsil tarihinden itibaren hesaplanacak faizi ile ret ve iade edilmesini" hükme bağladı. Yapılan düzenleme ile çiftçilere ödenen desteklerden kesilen yüzde 4'lük gelir vergisi stopajının 5 yıllık geriye dönük olarak ödenmesinin önü açılmış oldu. Geriye dönük ödemeden 3 milyon civarında çiftçi yararlanabilecek. Ödenecek toplam paranın ise 3,4 milyar lira olduğu belirtildi. Bunun 2,5 milyar lirası ana para 900 milyon lirası ise faiz olacak.

YEREL BASINA DESTEK VERGI TAKVIMI DEGISTI

DİĞER düzenlemeler şöyle: ● Teklif kapsamında gelir vergisi beyannamelerinin verilmesi Mart ayından Şubat ayına çekiliyordu. Madde metinden çıkartılarak mevcut uygulamanın devam etmesi sağlandı. ● Gelir vergisi beyannamesi ile tahakkuk eden verginin ödeme sürelerine ilişkin taksitler Mart ve Temmuz aylarında ödenecek. ● Yerel basının ilanlarının kesilmesine neden olabilecek maddede değişiklik yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğlerinin yerel basında yapılmaya devam edilmesi sağlandı. ● Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işleri üzerinden gelir elde eden mükelleflerin verecekleri yıllık gelir vergisi beyannameleri, işlerin ikmal edildiği takvim yılını takip eden yılın şubat ayının başından yirmibeşinci günü akşamına kadar vermelerine" ilişkin madde düzenlemeden çıkarıldı.

■ ZÜBEYDE YALÇIN-