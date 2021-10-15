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Haberler Ekonomi Gaziantep Üniversitesi 54 Sözleşmeli Personel alacak

Gaziantep Üniversitesi 54 Sözleşmeli Personel alacak

Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 54 personel alacak. Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli Büro personeli alımı, koruma ve güvenlik görevlisi alımı, teknisyen, destek personeli alımı yapacak

Gaziantep Üniversitesi 54 Sözleşmeli Personel alacak

15.10.2021, 10:49

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilan ilanda Gaziantep Üniversitesi: ''Üniversitemiz Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır'' denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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