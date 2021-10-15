İşini mikro krediyle büyütüp istihdam yarattı

Kahramanmaraş'ta yaşayan Sibel Çınar, 13 yıl önce sıfır sermaye ile başladığı kuaförlük mesleğini mikro kredi desteğiyle büyüterek 10 kişiye iş imkanı sağladı. Merkez Onikişubat ilçesinde 40 metrekarelik bir dükkanda kadın kuaförlüğü yapan kadın girişimci Sibel Çınar'ın mikro kredi ile tanıştıktan sonra hayatı değişti. Küçük teşviklerle başlayan ve her geçen yıl kendisini geliştirerek mesleğinde bir üst kademeye çıkan Çınar, 13 yıl sonra kendisine 200 metrekare büyüklüğünde iki katlı güzellik merkezi açtı. "Küçük desteklerle başladım ve zaman içerisinde hem kredilerim hem de işim büyüdü" diyen Çınar, şunları söyledi: "Benim burayı açmam da yine büyük destekleri oldu. İlk etapta 1500 lira krediyi haftalık 37,5 lira olarak ödüyorsunuz ve ödemeler sizi boğmuyor. Siz işinizi büyüttükçe krediler de büyüyor ve kendinize buradan sermaye oluşturabiliyorsunuz. Geçen bu 13 yılda yaklaşık 100 bin lira geri ödemeli destek aldım. Ev hanımları kendi işlerini kursunlar. Yeni açtığım bu dükkanı satın aldım. Hedefim kendi şubelerim açmak" ifadelerini kullandı.

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