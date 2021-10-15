İstanbul Aydın Üniversitesi 114 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi alımları için başvurular, ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün geçerli olacaktır. Postadaki gecikmeler ve eksik yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.