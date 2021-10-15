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Haberler Ekonomi İstanbul Aydın Üniversitesi 114 Öğretim Üyesi alıyor

İstanbul Aydın Üniversitesi 114 Öğretim Üyesi alıyor

İstanbul Aydın Üniversitesi 114 tam zamanlı öğretim üyesi alımı yapacağını Resmi Gazate'de yayımladığı ilan ile duyurdu.

İstanbul Aydın Üniversitesi 114 Öğretim Üyesi alıyor

15.10.2021, 10:43

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi alımları için başvurular, ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün geçerli olacaktır. Postadaki gecikmeler ve eksik yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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