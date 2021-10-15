Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı.

Buna göre yıl sonu dolar beklentisi 9,22 TL'ye, yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 17,63'e çıkarıldı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16,74 iken bu anket döneminde yüzde 17,63'e yükseldi.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 12,94'ten yüzde 13,91'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 10,71'den yüzde 11,27'ye çıktı.

DOLAR

Cari yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 8,92 TL iken, bu anket döneminde 9,22 TL'ye yükseldi.

12 ay sonrası dolar beklentisi ise bir önceki anket döneminde 9,56 TL iken bu anket döneminde 10,01 TL'ye çıktı.