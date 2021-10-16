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Haberler Ekonomi Azerbaycan’la 11 milyar metreküplük doğalgaz anlaşması

Azerbaycan’la 11 milyar metreküplük doğalgaz anlaşması

16.10.2021

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan ile 2024 sonuna kadar geçerli olacak ve Bakü-Tiflis-Erzurum Hattı'ndan gelecek 11 milyar metreküplük ilave doğalgaz ticaret anlaşması yapıldığını açıkladı. Dönmez, Türkiye'nin başarılı bir enerji diplomasisi yürüterek dünyanın ciddi bir arz kriziyle karşılaştığı dönemi sıkıntısız şekilde atlatacağını vurguladı.
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