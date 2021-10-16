Denizli’de icradan satılık daire

Mahkeme Denizli'nin Merkezefedi ilçesinde bulunan 120 metrekare daire için satış kararı verdi. Binanın 3.sınıf A gurubu yapı sınıfında olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 25.11.2021 10:30 belirlendi.