İzmir’de milyarlarca liralık hisse savaşı

Hüsnü Özyeğin, Lucien Arkas, Cem Bakioğlu, Rona Yırcalı, Samim Sivri, Muharrem Hilmi Kayhan, Nail Özkardeş, Uğur Yüce gibi İzmir ve Ege'nin önde gelen 150'den fazla işadamının ortak olduğu ve bugün hepsi yenilenebilir kaynaklar üzerine kurulu 10 santrali bulunan Enda Enerji Holding'te hisse savaşı çıktı. Holdinge 2015 yılında yüzde 26.82 oranında ortak olan İstanbul merkezli Verusa Holding ile Egeli ortaklar arasında şirketin halka açılması ve bunun sermaye artırımıyla mı yoksa hisse satışı yöntemiyle mi olacağı konusunda anlaşmazlık çıktı. Bu süreçte holdingin planlanan yüz milyonlarca liralık halka arz süreci durdurulunca anlaşmazlık büyüdü ve milyarlarca liralık şirkette büyük bir savaş başladı. Bu arada Enda Enerji Holding'in İzmirli Yönetim Kurulu Başkanı Cem Bakioğlu'nun hisse miktarının da yaptığı alımlarla yüzde 8.6'ya çıkması dikkat çekti.

SAVAŞ YARGIYA TAŞINDI

Bu süreçte Verusa Holding şirketin halka açık şirket statüsüne kavuşması için bir hamle yaptı. İddiaya göre, İzmirli ortaktan alınan bir miktar hisse 300-400 civarında kişiye satıldı. Böylece ortak sayısı 500'ün üzerine çıktı. Ardından Sermaye Piyasası Kurulu, ortak sayısı 500'ü geçtiği için Enda Enerji Holding'i geçtiğimiz 16 Mart'ta halka açık şirket statüsüne aldı. Ancak, holdingin Cem Bakioğlu başkanlığında olan ve içlerinde Samim Sivri ve Rona Yırcalı'nın da yer aldığı Egeli yöneticileri bu kararın iptali için dava açtı. Holding yönetiminin açtığı davada SPK'nın kararının yürütmesi durduruldu. SPK buna itiraz ederken şirketin halka açık hale gelmesini isteyen Verusa Holding ve iştiraki Pamukova Elektrik, Ankara 7. İdare Mahkmesi'nde görülen davaya 29 Eylül'de SPK'nın yanında müdahil oldu. Şu an Ankara Bölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararına yapılan itirazı görüşürken davanın esastan görüşülmesi de Ankara 7. İdare Mahkemesi'nde devam ediyor. Aynı zamanda Enda Enerji Holding'te de Yönetim Kurulu üyesi olan Mustafa Ünal başkanlığındaki Verusa Holding, dava ile ilgili süreci Borsa İstanbul'a geçtiğimiz Çarşamba günü yaptığı açıklamayla duyurdu.

HALKA AÇILMAK İSTEMİŞTİK

Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan Bakioğlu, kendilerinin de halka arzı istediklerini ancak Verusa Holding'le bunun yöntemi konusunda anlaşamadıklarını söyledi. Kendilerinin sermaye artırımıyla halka açılıp yeni yatırımlar yapmak istediklerini, Verusa Holding'in ise ortakların ellerindeki hisseleri satarak halka açılmayı istediğini ifade eden Bakioğlu, "Biz 2019'da halka açılmak üzere harekete geçtik. Ancak genel kurulu yapacağımız gün koronavirüs salgını nedeniyle toplantı yasağı konuldu. Sonra Enda'nın da yüzde 70'ine sahip olduğu Egenda şirketiyle birleşmesini istedik. Ama Verusa bu birleşmeyi kabul etmedi. Onlar dava açınca, biz de birleşmeyi geri çektik" dedi.

Bakioğlu, "Bu arada Uğur Yüce elindeki hisselerin bir bölümünü Bahçıvan soyadlı kişiye sattı. Bahçıvan da 400 kişiye bu hisseleri noter kanalıyla sattı. Biz bu satışların şirketten ilmühaber alınarak değil noter kanalıyla yapıldığı için itiraz ettik. SPK bizi halka açıksınız diye zorladı. Biz de halka açık değiliz ama sizin kurallarınıza aynen uyacağız dedik, ne dedilerse yaptık ama davamızı sürdürdük. Sonra en son bölge idare mahkemesine derdimizi anlattık. Yürütmeyi durdurma kararı alındı. Biz o tarihte ortak sayımızın 500 kişi olmadığını, 2019'da 180 kişi, 2020'de 190 ve 2021'de 191 kişi olduğumuzu kanıtladık ve bunu mahkemye sunduk" diye konuştu.

BORÇ 30 MILYON DOLARA DÜSTÜ

2015'TE Enda'nın adeta batmış bir şirket haline gelmişken kendisinden yönetim kurulu başkanı olmasının rica edildiğini söyleyen Cem Bakioğlu, "Güven sağlaması lazımdı. O tarihten bu yana 250 milyon dolar borç ödemesi yaptık. Şu an 20 milyon dolar nakdimiz var. Borcumuz ise 50 milyon dolar. Yani toplamda 30 milyon dolar borcumuz kaldı. Yeni yatırım arayışı içindeyiz. İzmir'in çok ortaklı fevkalade bir şirketi haline geldik. Bunu suistimal etmek istiyorlar" dedi.

ÇIRKIN IFADELER KULLANILDI

ANCAK Verusa Holding'in şirket yönetimini zorda bırakacak ifadeler kullanarak mahkemeye müdahil olduğunu ifade eden Bakioğlu, "Peki Verusa Holding'in amacı nedir? Enda'yı ele mi geçirmek mi?" sorusunu da şöyle cevapladı: "Böyle birşey söylemek istemiyorum. Oratağımız ve yönetim kurulu üyemiz. Ama borsaya bizim hisselerin herhangi bir şekilde sermaye artırımı yoluyla değil normal hisselererin piyasada satılması yolu ile halka arzı arzu ediyorlar. Onların dediği şekilde halka açıldığımızda şirkete sermaye gelmeyecek. Yatırım yapamayacağız. Biz sermaye artırımından gelen geliri şirkete koyup yatırım yapacağız."

ERHAN GÜLENÇ