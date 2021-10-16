Lider Tütün Çiftçileri Philsa’da bir araya geldi

BU yıl 5'incisi düzenlenen Geleneksel Lider Çiftçi Günü'nde tütün üreticileri, Philsa'da, İzmir Tarım İl Müdürü Mustafa Özen, Celal Bayar Üniversitesi Tütün Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Rana Kibar, Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Umur, Philip Morris/ Sabancı üst düzey yöneticileri, AllianceOne, Socotab ve Özege Tütün yöneticileri ile bir araya geldi. Lider Çiftçi Günü etkinliği bu sene ilk defa dijital olarak gerçekleşti. Her sene tütün çiftçilerinin ve sektörün önde gelen paydaşlarının katılımıyla tütün tarımına ilişkin önemli bilgilerin paylaşıldığı etkinlikte bu sene, tütün tarımındaki iyi ve sürdürülebilir uygulamalarla birlikte son gelişmeler ele alındı.

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