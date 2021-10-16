MINEX Fuarı 9. kez açıldı

MADEN sektöründe hedefleri belirleyen ve sektörün tüm bileşenlerini buluşturan MINEX - Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı, 9. kez kapılarını açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, TMMOB Maden Mühendisleri Odası işbirliğiyle, Fuar İzmir'de düzenlenen MINEX, maden arama, kırma-eleme, öğütmeayıklama, sondaj, tünel açma, taşıma, devre kesiciler, yol vericiler, cevher hazırlama ve zenginleştirme, yardımcı makine ve ekipmanlarla havalandırma sistemleri, iş sağlığı ve güvenliği malzemeleri gibi konularda sektör temsilcilerinin ihtiyaçlarına cevap veriyor. Fuar alanında en büyük standa sahip olan Ala Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Barış Gürsel, yeni cihazlarını fuar katılımcılarıyla buluşturdu. Türkiye'deki en büyük maden firmalarına makine ekipman tedariği ve mühendislik hizmeti sunduklarını belirten Gürsel, son 3 yıldır yoğun bir sipariş süreci yaşadıklarını, 2022'nin sonuna kadar da bu siparişlerin üretimlerini tamamlamaya çalışacaklarını dile getirdi.

■ ERCAN AKGÜN