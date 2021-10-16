Muğla’da icradan satılık tarla

Mahkeme Muğla'nın Ula ilçesinde bulunan 1245 metrekare tarla için satış kararı verdi. Tarlanın Muğla il merkezine yaklaşık 35 km mesafede olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 08.12.2021 15:00 belirlendi.