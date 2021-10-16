‘Tarımsal üretimin yıldız oyuncusu kadınlarımızdır’

DÜNYA Kadın Çiftçiler Günü'nde, Kız Kardeşim Projesi'nin İzmir toplantısında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kadınların tarımsal üretimin ve gıda güvenliğinin yıldız oyuncusu olduğunu belirtti. Çiftçilere müjde veren Pakdemirli, "Bugün itibariyle kırsal kalkınma, sertifikalı tohum kullanımı ve sertifikalı tohum üretimi kapsamında; toplam 55 milyon 290 bin liralık destekleme ödemesine başlıyoruz" dedi. Etkinliğe, Türkiye'nin dört bir yanından kadın üreticiler ve satın almacılar ilgi gösterdi.

KADINLARIN, tarlada, merada, ovada, yaylada en ön safta yer alan ilerici ve itici güç olduğunu söyleyen Pakdemirli, "Yuvayı yapan da kadındı, tarlada tapan yapan da. Çocuğa bakan da kadındı, ekini kaldıran da. Kocasına eş, çocuğuna ana, evine hanım, bağına bekçiydi kadınlarımız. Ancak başarılar, çoğunlukla erkeğin hanesine yazılırken, kadınlarımıza da 'her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır' sözüyle yetinmek kalmıştı. Kadınlarımız artık üretici, girişimci, işveren konumuna gelmiştir" dedi.

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