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Haberler Ekonomi THY, kasım ayında yolcularını 253 destinasyona ulaştırmayı planlıyor

THY, kasım ayında yolcularını 253 destinasyona ulaştırmayı planlıyor

Türk Hava Yolları (THY), kasım ayı uçuş planı kapsamında yolcularını 253 destinasyona ulaştıracağını duyurdu. THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, uçuş planının güncellendiği belirtildi.

THY, kasım ayında yolcularını 253 destinasyona ulaştırmayı planlıyor
AA

16.10.2021, 12:15

Yolcuların kasım ayında 253 destinasyona sağlık ve güvenle ulaştırılacağı aktarılan açıklamada, "Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 21 Mart 2020-31 Aralık 2021 (dahil) tarihleri arasındaki biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, uçuş takviminin 31 Ekim'e kadar 1 haftada gerçekleştirilmesi planlanan en fazla uçuş sayısını gösterdiği, yeni uçuş planına, "https://www.turkishairlines.com/tr-int/duyurular/coronavirus-salgini/guncel-ucus-plani/" linkinden ulaşabileceği bildirildi.

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