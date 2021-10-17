TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin ihracat rakamlarındaki artışa dikkati çekerek, "Dün bir günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yaptık. İhracattaki başarı sürecek, Türkiye büyüyecek." dedi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Muş, "Türkiye 1974'te bir yılda 1,5 milyar dolarlık ihracat yapıyordu. 1990'da bir ayda 1,5 milyar dolarlık ihracat yapıyordu. Dün bir günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yaptık. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha güçleneceğiz. İhracattaki başarı sürecek, Türkiye büyüyecek" diye konuştu.

SERBEST BÖLGEYE VERGİ MUAFİYETİ GELİYOR

AK Parti, rekor üstüne rekor kıran ihracatın daha da artması için hazırladığı yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Teklif ile TİM ve Türkiye İhracat Kredi Bankasının öz kaynaklarıyla İhracatı Geliştirme A.Ş. kurulacak. Ayrıca ilk kez faaliyete geçecek serbest bölgelerdeki firmalardan 30 yıl süre ile gelir ya da kurumlar vergisi alınmayacak. Kaçakçılık yapıldığı için el konulan araçlar 90 gün içinde sahibi tarafından teslim alınmazsa tasfiye edilecek. Kaçak alkol ve sigara ve diğer tütün mamülleri, nargile, elektronik sigara,tibbi cihaz ve malzemeler imha edilecek.