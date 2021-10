İZTO'nun fuar teşviki üyelere can suyu oldu

İZMİR Ticaret Odası (İZTO) yönetimi pandemi döneminde de hız kesmedi ve virüs salgınına rağmen, 2020 ve 2021 yıllarında 14 fuara katılan toplam 511 üyeye fuar katılım teşviki verdi. Uçak biletinden transfere, tercüman tahsisinden teknik desteğe kadar A'dan Z'ye her şeyin organize edildiği teşvikler, iş dünyası için can suyu oldu. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Pandemi nedeniyle fuarcılık sektörü zor bir dönemden geçti. Üyelerimiz için fuarlara yönelik hizmetlerimiz her zaman önceliklerimiz arasında" diye konuştu.