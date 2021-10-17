  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi OSBDER Başkanlığına Uğurtaş yeniden seçildi

OSBDER Başkanlığına Uğurtaş yeniden seçildi

OSBDER Başkanlığına Uğurtaş yeniden seçildi

17.10.2021

ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Derneği (OSBDER) yönetim kurulu başkanlığına mevcut Başkan Hilmi Uğurtaş yeniden seçildi. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (İAOSB) genel kurulda konuşan Uğurtaş, yapılması planlanan değişiklikle OSB yönetimlerinin yeniden il mülki idare amiri başkanlığında oluşturulacak müteşebbis heyetler ile yönetileceğini belirtti. Uğurtaş'ın listesinde, Tekirdağ Çerkezköy OSB Başkanı Eyüp Sözdinler, İstanbul Dudullu OSB Başkanı Murat Önay, Kocaeli- Gebze OSB Başkanı Vahit Yıldırım, İstanbul Birlik OSB Başkanı Şenol Telli, Anadolu OSB Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay ve Bursa Hasanağa OSB Başkanı Ömer Faruk Korun yer aldı.

■ MERT ALPDÜNDAR

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

OSBDER Başkanlığına Uğurtaş yeniden seçildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.