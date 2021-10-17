OSBDER Başkanlığına Uğurtaş yeniden seçildi

ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Derneği (OSBDER) yönetim kurulu başkanlığına mevcut Başkan Hilmi Uğurtaş yeniden seçildi. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (İAOSB) genel kurulda konuşan Uğurtaş, yapılması planlanan değişiklikle OSB yönetimlerinin yeniden il mülki idare amiri başkanlığında oluşturulacak müteşebbis heyetler ile yönetileceğini belirtti. Uğurtaş'ın listesinde, Tekirdağ Çerkezköy OSB Başkanı Eyüp Sözdinler, İstanbul Dudullu OSB Başkanı Murat Önay, Kocaeli- Gebze OSB Başkanı Vahit Yıldırım, İstanbul Birlik OSB Başkanı Şenol Telli, Anadolu OSB Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay ve Bursa Hasanağa OSB Başkanı Ömer Faruk Korun yer aldı.

■ MERT ALPDÜNDAR