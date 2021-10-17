Pırasa mutfağa 10 kat artarak giriyor

Kış mevsiminin vazgeçilmez şifa kaynağı pırasada, tarladan marketlere uzanan yolculuğunda yaşanan fahiş fiyat oyunu dikkat çekiyor. Türkiye'de fırsatçılığın en acımasızca yaşandığı sektörlerin başında gıda sektörü gelirken, aracıdan aracıya el değiştiren ürün tam 10 kat artarak mutfaklara giriyor. Öyle ki fırsatçıların elinde fiyatı katlanan pırasanın etiketi görenleri hayrete düşürüyor. Üreticiden 1 TL'den hatta daha da altında bir fiyattan alınan pırasanın marketlere gelene kadar 10 TL'ye çıkması "bu kadar da olmaz" dedirtiyor.

ÖNÜNE GEÇİLMELİ

Son güncel rakamlara göre pırasa tarlada üreticiden yaklaşık 1 TL'den alınıyor. Sebze meyve halinde pazarcılara ise 3 liradan fatura ediliyor. Pırasa semt pazarlarında 6-7 lira, manav ve marketlerde kilosu 8-9 liradan satışa sunuluyor. Sanal marketlerde ise fiyatı tavan yaparak 10 liraya kadar çıkıyor. Çeşitli hastalıklara karşı bol bol tüketilmesi önerilen pırasa fiyatını gören vatandaşlar, "Tedarik zincirinde üreticiden tezgahlara ve market raflarına gelene kadar fiyatı arttıkça artıyor. Aracılar en az indirilmeli ve fiyatının katlanmasının önüne geçilmeli" görüşünü dile getirdi.

TOLGA TEKİN