TÜRK Hava Yolları (THY), Kasım ayı uçuş planı kapsamında yolcularını 253 destinasyona ulaştıracağını duyurdu. Yapılan açıklamada, "21 Mart 2020-31 Aralık 2021 (dahil) tarihleri arasındaki biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın" denildi.
THY, yolcularını 253 noktaya ulastıracak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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