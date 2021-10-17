THY, yolcularını 253 noktaya ulastıracak

TÜRK Hava Yolları (THY), Kasım ayı uçuş planı kapsamında yolcularını 253 destinasyona ulaştıracağını duyurdu. Yapılan açıklamada, "21 Mart 2020-31 Aralık 2021 (dahil) tarihleri arasındaki biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın" denildi.

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