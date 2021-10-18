Balık fiyatları düştü vatandaş hale koştu

BALIKESİR'İN Bandırma ilçesinde Marmara Denizi'ndeki yağışlı havanın balık miktarını arttırması sonucu tezgahlarda lüfer, hamsi ve palamut bolluğu yaşanıyor. Hale giren hamside artış olmasına rağmen kilosu 25 TL'den aşağı düşmedi. Balıkçı esnafı Barış Yıldız, "Bandırma Balık Hali'ne bol miktarda Karadeniz ve Marmara hamsisi geliyor. Havanın etkisiyle balık fiyatları yarı yarıya düştü. 350- 400 gramlık lüferlerin tanesi 40 liradan 30 liraya, 40 liraya kadar çıkan hamsi 25 liraya geriledi. Karadeniz ve Marmara hamsisi 25 lira. Satışlarımız arttı. Özellikle hafta sonu halde müşteri bolluğu yaşanıyor. Vatandaşlarımız bu yıl balığa doyacak" diye konuştu.

İŞTE ESKİ VE YENİ FİYATLAR

Lüfer 40 30 (tane)

Hamsi 40 25 (kilo)

■ SUAT SALGIN