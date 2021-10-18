Başkan Erdoğan’ın Afrika turu başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 ülkeyi kapsayan Afrika ziyaretlerine başladı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, Afrika temaslarının ilk durağı olan Luanda'da, Angola Dışişleri Bakanı Tete Antonio, Luando Valisi, Luanda Büyükelçisi Alp Ay ve elçilik personeli karşıladı. Luanda'ya gelişinde Başkan Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

CADDELER BAYRAKLARLA DONATILDI

Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla Angola'nın başkenti Luanda'da caddeler, yollar ve sahil yolu Türk ve Angola bayraklarıyla donatıldı. Bugün Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak olan Başkan Erdoğan, baş başa ve heyetler arası görüşme ile ortak basın toplantısına katılacak. Angola Meclisi'ne hitap edecek olan Başkan Erdoğan, Dr. Antonio Agostinho Neto Anıtı'nı ziyaret edecek, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Angola-Türkiye İş Forumu'na katılacak. Başbakanlık döneminden bu yana 28 Afrika ülkesine 38 ziyaret yapan Başkan Erdoğan'ın bu ziyareti, Türkiye'den bu ülkeye Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaret oldu. Togo ve Nijerya'da da temaslarda bulunacak olan Erdoğan'ın ziyaretlerinin, Afrika'da yeni iş birlikleri açısından önem taşıdığı vurgulanıyor.