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Haberler Ekonomi Fuarla 2 milyar $’lık ihracata yaklaşıldı

Fuarla 2 milyar $’lık ihracata yaklaşıldı

Fuarla 2 milyar $’lık ihracata yaklaşıldı

18.10.2021

TÜRK yaş meyve sebze mamulleri sektörlerinin temsilcileri Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük gıda fuarı ANUGA'da alıcılarla bir araya geldi. Fuara geniş katılım sağlandığını belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, meyve sebze mamulleri sektörünün 2021 yılı sonu için belirlediği 2 milyar dolar ihracat hedefine, ANUGA Fuarı'nda gerçekleştirdiği anlaşmalarla bir adım daha yaklaştığını dile getirdi. İhracatın 2021 yılının Ocak - Eylül döneminde yüzde 23'lük artışla 1 milyar 470 milyon dolara yükseldiğini ifade eden Uçak, "İhracattan Ege Bölgesi 584 milyon dolarlık pay aldı ve liderliğini sürdürdü. Fuardaki ziyaretçi kalitesi ihracatçı firmalarımızı mutlu etti" dedi.

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