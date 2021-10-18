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Haberler Ekonomi Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 8 öğretim üyesi alıyor

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 8 öğretim üyesi alıyor

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 8 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 8 öğretim üyesi alıyor

18.10.2021, 09:22

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 8 öğretim üyesi alımı yapacak. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile Üniversitemizin belirtilen birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır." açıklaması yapıldı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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