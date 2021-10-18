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Haberler Ekonomi OSTİM Teknik Üniversitesi 23 akademik personel alacak

OSTİM Teknik Üniversitesi 23 akademik personel alacak

OSTİM Teknik Üniversitesi 23 akademik personel alımı yapacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 29 Ekim 2021 olarak açıklandı.

OSTİM Teknik Üniversitesi 23 akademik personel alacak

18.10.2021, 09:25

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, OSTİM Teknik Üniversitesi 23 akademik personel alımı yapacak. Ostim Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır." açıklaması yapıldı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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