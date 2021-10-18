Özdere Yat Limanı’na Bakanlıktan onay çıktı

İZMİR'İN Menderes ilçesi sahil Özdere Bölgesi'nde yapılması planlanan yat limanı projesiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onay verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılması planlanan liman ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) tarafından incelendi ve son şekli verildi. İDK kararı sonrasında Bakanlıkta ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde 10 takvim günü görüşe açılan yat limanında 255 adet yat konaklayabilecek. Projenin etüt/proje, ÇED, imar ve diğer izinleri 2 yıl, inşaat aşaması 2 yıl olarak planlandı.