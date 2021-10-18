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Sözleşmeli Tabip ve Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni Sınıfı Muvazzaf Subay Alınacak

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı tabip sınıfı sözleşmeli veya özel nitelikli beden eğitimi öğretmeni sınıfı muvazzaf subay olarak istihdam edilmek üzere personel alacak.

18.10.2021, 09:17 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021, 09:19