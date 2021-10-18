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Haberler Ekonomi Sözleşmeli Tabip ve Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni Sınıfı Muvazzaf Subay Alınacak

Sözleşmeli Tabip ve Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni Sınıfı Muvazzaf Subay Alınacak

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı tabip sınıfı sözleşmeli veya özel nitelikli beden eğitimi öğretmeni sınıfı muvazzaf subay olarak istihdam edilmek üzere personel alacak.

Sözleşmeli Tabip ve Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni Sınıfı Muvazzaf Subay Alınacak

18.10.2021, 09:17 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021, 09:19

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre ilgililer 07 Kasım 2021 saat 23:59 tarihine kadar ilana başvurabilir.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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