Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre ilgililer 07 Kasım 2021 saat 23:59 tarihine kadar ilana başvurabilir.
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.
Sözleşmeli Tabip ve Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni Sınıfı Muvazzaf Subay Alınacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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