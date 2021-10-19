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Haberler Ekonomi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor

19.10.2021, 10:09

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi "Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır" denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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