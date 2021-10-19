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Haberler Ekonomi Bütçede öncelik vatandaş ve eğitimde

Bütçede öncelik vatandaş ve eğitimde

Bütçede öncelik vatandaş ve eğitimde

19.10.2021

2022 bütçesine sosyal hassasiyet damgasını vurdu. Eğitim ve sosyal hizmetlere ağırlık veren Türkiye, 2022 yılına toplumun beklentilerini karşılayan "vatandaş odaklı sosyal hizmet" bütçesiyle giriyor. Geliri düşük olan, emekli, yaşlı, kamu çalışanı, işçi hakları korunurken sosyal harcamalara 104.2 milyar lira ayrıldı. Öğrencilere kredi, burs, pansiyon, özel okul desteği, harç ödemesi için destek verilecek. Ödeme gücü olmayan vatandaşın sağlık faturası için 23.4 milyar lira, 65 yaş üstü, bakıma ihtiyacı olana 13.2 milyar lira, engelli vatandaşa evde bakım için 15.6 milyar lira destek sağlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Meclis'e sunulan 2022 bütçe görüşmeleri yarın başlıyor.

■ HAZAL ATEŞ

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