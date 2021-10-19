Doğalgazda rekor seviyede depolama

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yaklaşan kış öncesi artacak doğalgaz talebine karşı tüm önlemlerini aldı. Kış mevsimi öncesi Tuz Gölü yer altı deposu tam dolu hale getirilirken, Silivri depolama tesisi ile birlikte her iki tesiste ortalama toplam doluluk oranı yüzde 75 oldu. BOTAŞ, ekonomik ve güvenli enerji sağlamak için faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Depolar mevcut envanter ile değerlendirildiğinde, kış mevsimi boyunca doğalgaz iletim sistemine gaz sağlayacak duruma ulaştı. Kullanılabilir gaz miktarı 3 milyar standart metreküpüm üzerinde gerçekleşti. Türkiye'nin LNG giriş kapasitesi günlük 359 milyon metreküpe ulaştı.

■ BARIŞ ŞİMŞEK