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Haberler Ekonomi İŞKUR, 1 milyon kişiyi işle buluşturdu

İŞKUR, 1 milyon kişiyi işle buluşturdu

19.10.2021

TÜRKİYE İş Kurumu (İŞKUR), 1 Ocak-15 Ekim arasında 1 milyon 36 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti. Kuruma bu sürede 1 milyon 422 bin açık iş başvurusu yapıldı. Açık işlerin yüzde 98,7'si özel sektörden geldi. Sektör itibarıyla en fazla açık iş 631 bin ilanla imalat sanayisinden alındı. En fazla işe yerleştirmeler; satış danışmanı, turizm ve otelcilik elemanı ile konfeksiyon işçiliği mesleklerinde oldu. İş yerleştirmede İstanbul yaklaşık 170 bin kişiyle ilk sırada yer alırken, İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Gaziantep, Antalya, Muğla, Tekirdağ, Mersin ve Samsun izledi. İŞKUR'da halihazırda farklı sektör ve mesleklerde 119 bin civarında açık iş ilanı bulunuyor.
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