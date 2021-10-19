Koruma altındaki 1050 gence kamuda istihdam

DEVLET çocuklarını kamuda istihdam etmeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda yetişen bin 50 genç daha kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolara atanacak. Kamuya atanacak gençler tercih işlemlerini 18-27 Ekim'de e-Devlet üzerinden yapabilecek. Tercih kılavuzuna, Bakanlığın internet sayfasından ulaşılabilecek.

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