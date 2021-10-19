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Haberler Ekonomi Muzdaki fiyat uçurumuna tepki

Muzdaki fiyat uçurumuna tepki

Mersin’de dalında 6 liradan alınan yerli muzun marketlerde 15 liradan satılmasına karşı çıkan üreticiler, “Arada korkunç bir makas var. Hem biz hem vatandaşlarımız zarar görüyor” dedi

Muzdaki fiyat uçurumuna tepki

19.10.2021

Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçelerindeki muz üreticileri, dalında 6 liradan alıcı bulan ürünün market raflarında 15 liradan satılmasına ve üretici ve tüketici fiyatları arasındaki fahiş fiyat farkına tepki gösterdi. Anamur muzu bu yıl dalında 6 liradan alıcı buluyor. Geçen yılın aynı dönemine göre dalındaki fiyatı ortalama 1,5 lira gerileyen muzun üreticileri, market raflarında ürünün 12-15 liraya kadar çıkmasından şikayetçi.

Anamur-Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, devlet destekleriyle bugünkü duruma geldiklerini belirterek, "Arada korkunç bir makas var. Bu fark bizi rahatsız ediyor. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Vatandaş da muzu hak ettiği fiyata tüketemiyor. Burada hem üretici hem de tüketici tedirgin. Bunun önüne geçilmeli" dedi.

NEREDE KAÇ LİRA
Tarlada: 6 lira
Halde: 9 lira
Manavda: 12 lira
Markette: 15 lira
Sanal markette: 16 lira

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