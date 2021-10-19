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Haberler Ekonomi Sanayiciler de temsil edilsin

Sanayiciler de temsil edilsin

19.10.2021

ANKARA Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, yaklaşan asgari ücret görüşmeleri öncesinde masada temsilin artması çağrısında bulundu. Özdebir, asgari ücret görüşmeleri öncesinde sanayiciler ve odaların da masada olması çağrısında bulundu.

■ BARIŞ ŞİMŞEK

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