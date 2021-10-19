ANKARA Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, yaklaşan asgari ücret görüşmeleri öncesinde masada temsilin artması çağrısında bulundu. Özdebir, asgari ücret görüşmeleri öncesinde sanayiciler ve odaların da masada olması çağrısında bulundu.
■ BARIŞ ŞİMŞEK
Sanayiciler de temsil edilsin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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