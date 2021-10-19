Türkiye yatırım merkezi oldu

KOVİD 19 salgınının küresel ekonomi üzerindeki baskıları ve ortaya çıkardığı krizler etkisini artırarak sürdürürken, uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye yatırım yapmayı tercih ediyor. Muhalefet partilerinin yalan ve iftiralarla ekonomiye sekte vurmak için yaptığı girişimleri kale almayan gıda, mobilya, ilaç, elektronik gibi sektörlerde faaliyet gösteren birçok uluslararası firma, lojistikte güçlü altyapı ve sanayi kapasitesine sahip olan Türkiye'de yatırım yapacakları açıkladı. AK Parti'nin "Haftalık Gündem Analizi Raporu"'nda ekonomi ile ilgili son gelişmelere geniş yer verildi. Raporda. Türkiye'nin uluslararası yatırımcılar için yatırım merkezi haline geldiğine dikkat çekilirken, yatırımcı firmalar örnek gösterildi.

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