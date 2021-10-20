Aydem ve Gediz’den yeni ürünler

AYDEM Perakende ve Gediz Perakende, şirketlerin enerji tüketimlerinin raporlamalarını da sağlayan yeni enerji izleme ürünlerini tanıttı. Hem mobil hem de web tabanlı olarak kullanılabilecek uygulama sayesinde tüketim ve tasarruflar anlık olarak izlenebildiği gibi daha sonra analiz edilebilmek için kaydedilebiliyor. Aydem Perakende ve Gediz Perakende Genel Müdürü Serdar Marangoz, "Esnaf ve KOBİ'lerimiz sadece enerji izleme modülünü kullanarak ayda yüzde 20'ye varan enerji tasarrufu sağlayabilecek" dedi.

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