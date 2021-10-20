TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payın Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktığını bildirdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Muş, "Bu rakam, 1980'de yüzde 0,14, 2000'de yüzde 0,43 idi. Artık Türk ürünleri, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Bu başarı Türkiye'nin." ifadelerini kullandı.