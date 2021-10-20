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‘Bu başarı Türkiye’nin’

Dünya ihracatından alınan pay ilk kez yüzde 1’i geçti

‘Bu başarı Türkiye’nin’

20.10.2021

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payın Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktığını bildirdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Muş, "Bu rakam, 1980'de yüzde 0,14, 2000'de yüzde 0,43 idi. Artık Türk ürünleri, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Bu başarı Türkiye'nin." ifadelerini kullandı.

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