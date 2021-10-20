Greve iki gün kaldı

İZMİR'DE metro ve tramvayda grevin başlamasına 2 günden az bir süre kalmasına rağmen yapılan görüşmelerden bir sonuç elde edilemedi. Sendika, 'eşit işe eşit ücret' derken Metro AŞ yönetimi yüzde 31 zam önerdi. 22 Ekim Cuma günü sabah saatlerine kadar bir anlaşma sağlanamazsa metro ve tramvayda seferler başlamayacak. Gözler sendika ile Büyükşehir bürokratları arasında yapılacak son görüşmelerde olacak.

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