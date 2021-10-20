  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi İhracatçıya teminatsız kredi

İhracatçıya teminatsız kredi

İhracatçıya teminatsız kredi

20.10.2021

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE) sayesinde ihracatçılar teminatsız TİM'in kefaletiyle oluşacak bir sistemle krediye direkt ulaşabilecek ve çok büyük hacimleri kullanabilecek." dedi.

Gülle, "Kurduğumuz şirket, yeni yatırımların hayata geçmesi için, KOBİ'ler başta olmak üzere ihracatçı şirketlere finansman desteği sağlayacak. Şirketimiz, 300 milyar dolara gidecek hedefte ihracatçının elini rahatlatacak, hedefimiz için önemli bir itici güç olacak. Türk ihracatçısı, çok büyük bir ekosistemle destekleneceğini bilerek finansmanı düşünmeden ihracat yapacak" dedi. Şirket sayesinde ihracatçılar, kredi almak için fabrikasını, arsasını bankaya ipotek vermek zorunda kalmayacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İhracatçıya teminatsız kredi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.