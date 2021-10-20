İhracatçıya teminatsız kredi

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE) sayesinde ihracatçılar teminatsız TİM'in kefaletiyle oluşacak bir sistemle krediye direkt ulaşabilecek ve çok büyük hacimleri kullanabilecek." dedi.

Gülle, "Kurduğumuz şirket, yeni yatırımların hayata geçmesi için, KOBİ'ler başta olmak üzere ihracatçı şirketlere finansman desteği sağlayacak. Şirketimiz, 300 milyar dolara gidecek hedefte ihracatçının elini rahatlatacak, hedefimiz için önemli bir itici güç olacak. Türk ihracatçısı, çok büyük bir ekosistemle destekleneceğini bilerek finansmanı düşünmeden ihracat yapacak" dedi. Şirket sayesinde ihracatçılar, kredi almak için fabrikasını, arsasını bankaya ipotek vermek zorunda kalmayacak.