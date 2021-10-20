İstihdam artışı için 44.6 milyar lira harcanacak

Bütçe maratonu bugün başlıyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek 2022 bütçe yasa teklifine göre 3.5 milyon memurun fazla çalışma mesaisinden kimin hangi harcamalar için ne kadar vergi ödeyeceğine kadar tüm ayrıntılar netleşti. Memurun saat başı fazla çalışma ücreti yeni yılda yüzde 12.5 artarak, 1 Ocak itibariyle 2,70 lira olacak. Gelecek yıl 1 milyon 170 bin istihdam hedeflenirken istihdam programlarına 44.6 milyar lira, yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma için de 52.9 milyar lira harcanacak.

YASA TEKLIFINDEKI MADDELER

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay'ın bugün Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine sunumunu yapacağı bütçe teklifindeki önemli başlıklar şöyle: ● Devlet memurlarının saat başına fazla mesai ücretleri, yeni yılda 30 kuruş artarak 2 lira 70 kuruşa yükselecek. Yurt içi gündelik olarak en alt kademedeki memura 62 lira ödenecek. ● Devlet, gelecek 3 yılda aralarında lojman, sosyal tesis, arazi ve arsaların bulunduğu taşınmazları satarak yaklaşık 10.8 milyar lira gelir elde etmeyi hedefliyor. ● Gelecek yıl yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma için 52.9 milyar lira, istihdam için 44,6 milyar lira harcanacak. ● Gelecek yıl yaklaşık 82 milyar lira tedavi edici sağlık programına ayrılacak. ● Programlar içinde tarım da ön plana çıkarken bu kapsamda 43.1 milyar lira ödenek ayrılacak. ● Ticaretin düzenlenmesi, geliştirilmesi ve kolaylaştırılmasına 7 milyar lira, tüketicinin korunması, ürün ve hizmetlerin güvenliği ve standardizasyonuna da 3.9 milyar lira harcanacak. ● Gelecek yıl vergi gelirleri tahsilatının 1 trilyon 430 milyar lira olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Gelecek yıl ÖTV gelirlerinde yüzde 12.3, dâhilde alınan KDV gelirlerinde de yüzde 20.4 artış öngörüldü. ● Harçlardan gelecek yıl devletin kasasına 44.6 milyar lira gelir bekleniyor. ● Petrol ve doğalgazdan alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) gelirlerinin bu yıla göre sadece yüzde 1.2 artarak 32.1 milyar lira gelir elde edilmesi hedefleniyor.

■ HAZAL ATEŞ / ANKARA