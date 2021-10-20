‘Menemen’de zehirli ıspanak vakası yok’

İZMİR'İN Menemen ilçesindeki ıspanak üreticileri ve işçiler, Giresun'daki zehirlenme vakaları sonrası hallerin ıspanak almaktan çekindiğini ve pek çok işçinin evlerine gönderildiğini belirterek, bölgede zehirli ıspanak olmadığını söyledi. Üreticiler başka bir ilde ıspanakların arasına karışan avrat otu yiyen 6 kişinin zehirlendikleri iddialarının ardından sıkıntıya düştüklerini vurguladı. Menemen Ziraat Odası Başkanı Arif Metin Karagöl, "Çiftçimiz zor şartlarda ıspanak yetiştirdi. Bu yılki verim, zaten geçen senelere göre daha az. Geçen yıl da tam bu zamanlarda zehirlenmelerle ilgili bu tür spekülasyonlar çıktı. Bu haberlerden dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Söylentiler yüzünden satış yok" diye konuştu.

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