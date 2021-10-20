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Haberler Ekonomi Rekabet Kurulu’ndan sahibinden.com’a soruşturma

Rekabet Kurulu’ndan sahibinden.com’a soruşturma

20.10.2021

REKABET Kurulu, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ (sahibinden.com) hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Şirketten yapılan duyuruda, söz konusu kararın bilgilendirme içerikli olduğu ve hakkında soruşturma açılanların Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri şeklinde yorumlanamayacağı belirtildi.
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