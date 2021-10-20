‘Yeşil kalkınmada öncü ülke olacağız’

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çevrim içi düzenlenen "Gıdanın Geleceği" temalı "7. Sürdürülebilir Gıda Zirvesi ve Dünya Gıda Günü Buluşması"nda, Türkiye'nin "Yeşil Kalkınma Devrimi"ni gerçekleştirmede öncü rol üsteleneceğini belirterek "AB'nin 'Avrupa için Yeşil Mutabakat' kapsamında, sağlıklı ve çevre dostu bir gıda sistemi için çalışmalarımıza başladık." dedi. Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nın tarafı olduğuna işaret eden Pakdemirli, "İklim değişikliğine yönelik daha geniş çaplı bir farkındalığın oluşmasını önemsiyoruz. Bu konuda her türlü çalışmaya ve desteğe de açığız" ifadelerini kullandı.

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