370 milyonluk yatırım çürüyor

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde yaklaşık 370 milyon TL yatırımla inşa edilen ve açılışı 2013 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Efes Kongre Merkezi (KOMER), iflas noktasına geldi. Türkiye Turizm Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), yaklaşık 120 milyon TL borcu bulanan KOMER'in büyük ortağı konumunda bulunuyor.

YÖNETİMDE söz sahibi olan TÜRSAB, bir yandan çürümeye terk edilen KOMER'in ayağa kaldırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığından destek isterken, diğer yandan da Bakanlıktan bir temsilciyi yönetime almak istemedi.TÜRSAB'ın bu kararı sonrası KOMER yine çözümsüzlüğe sürüklendi.

BAKANLIĞA KARŞI

AVRUPA'NIN üçüncü, Türkiye ve Doğu Akdeniz'in en büyüğü olan Efes Kongre Merkezi, borçları yüzünden icraya verildi. Birçok cihazı ve jeneratörleri yediemine kaldırıldı, borcu yüzünden elektrikleri kesildi. Merkezin faaliyetlerini sürdürememesi üzerine dün KOMER olağanüstü genel kurulu yapıldı. Genel kurulda Eda Yurtcan'ın Başkanı olduğu Kuşadası TÜRSAB yönetimindeki 5 üye, Kültür ve Turizm Bakanlığının yönetim kurulu üyeliği için önerdiği Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer için ret oyu kullandı. TÜRSAB'ın bu tutumu Kuşadası'nda büyük bir tepkiyle karşılandı. Bakanlık, KOMER'E 115 milyon TL nakit destek sağladı. Bakanlığın genel kurulda çözüm ortağı olma konusunda ortaya koyduğu irade TÜRSAB tarafından yine reddedildi.

■ İHSAN KARATAŞ