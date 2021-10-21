Asgari ücretin vergiden muaf tutulması gerek

İZMİR Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, asgari ücretin vergiden muaf tutulması gerektiğini düşündüklerini ve bu konuda girişimlerde bulunacaklarını bildirdi. Mahmut Özgener, İZTO Meclis Salonu'nda uzun aradan sonra yüz yüze yapılan Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'nda, "Asgari ücretlilerin vergiden muaf olması ve asgari ücretin üzerinde olan çalışanların da asgari ücrete kadar muaf, üstünün vergilendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi. "Birlikten İzmir Doğar Kampanyası'nda bugüne kadar 53 milyon lira bağış toplandı" diyen Özgener, "İzmir Ekonomi Üniversitesine yeni kampüs projemizin temelini 1 Temmuz 2022'de atmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

DİĞER