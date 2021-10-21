Enflasyonu tek haneye indirmeye kararlıyız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin sunumunu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptı. Türkiye'nin büyüme rakamlarından ihracat rekorlarına, sanayi üretimindeki artıştan, kesintisiz devam eden sağlık hizmetlerine kadar ilerlemelerle dolu bir yıl geçirdiğini belirten Oktay, 2022 yılı bütçesini de Türkiye'yi daha da büyütmek, geliştirmek ve kalkındırmak üzere hazırladıklarını bildirdi.

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ

2022 bütçesini, "sanayi üretimi ve yükselen ihracatıyla atılım dönemine giren Türkiye ekonomisinin bütçesi" olarak nitelendiren Oktay, "Kazan kazan temelinde kurulan işbirlikleriyle ihracatta rekorlara koşan, e-ticaret destekleri ve dijital gümrük uygulamalarıyla rekabetçiliği güçlendiren ticaret vizyonumuzun bütçesidir" dedi. Bütçenin, dijitalleşmede vites yükselten, milli teknoloji hamlesinin bütçesi olduğunu vurgulayan Oktay, "Taaruzi insansız hava aracına kadar üretme kabiliyetine sahip, savunma alanında dengeleri değiştiren yerli ve milli savunma sanayiimizin bütçesidir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Küresel eğilime rağmen, para ve maliye politikalarımızı arz yönlü yapısal politikalarımızla ve verimlilik artışı kanalıyla destekleyerek, enflasyonu tekrar tek hanelere indirmekte kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu. Enflasyonun belirleyicilerinden olan enerji fiyatlarının, enflasyona en az etki etmesini sağladıklarını vurgulayan Oktay, "Avrupa'daki doğal gaz fiyatlarında son bir yılda 5 kata varan bir yükseliş yaşanmıştır. Dünya genelinde ise doğal gaz fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre dolar bazında yüzde 89 oranında artış göstermiştir. İthal kömürün tonu 2020 yılında 50 dolar iken 4 katın üzerinde bir artışla ekimde 270 doları görmüştür." dedi.

VATANDAŞA YANSITMADIK

Oktay, enerji alanında yapılan yatırımlar ve doğal gazda uzun vadeli kontratlara sahip olunması nedeniyle arz güvenliği ve fiyat değişimlerinde önemli avantaj sağlandığına dikkati çekerek, doğalgaz fiyat artışlarının bir kısmının bütçeden karşılanarak, tüketiciye son derece sınırlı bir artış miktarı yansıtıldığını bildirdi. Oktay, "Ülkemiz elektrik fiyatları Avrupa ülkelerinin elektrik fiyatlarının oldukça altında seyretmektedir. 2021 yılı ilk 9 ay itibarıyla ülkemiz elektrik fiyat ortalaması megavat-saat başına 41 avro olup Almanya-Fransa-İtalya'ya göre 30-40 avro daha düşük seviyededir. Küresel enerji piyasalarındaki anormal artışları göğüsleyerek vatandaşımıza yansıtmadık; bundan sonra da küresel eğilimlerin milletimize etkisini en asgari düzeyde tutmak için gayret göstermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

ESNAFIMIZA 9 MİLYARLIK HİBE DESTEĞİNDE BULUNDUK

KOVİD-19 salgını sürecinde atılan adımları da anlatan Oktay, 2,5 milyona yakın esnafa toplam 9 milyar lira hibe desteğinde bulunduklarını bildirdi. Oktay, işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla Kredi Garanti Fonu limitini arttırdıklarını anımsatarak, "Bu kapsamda, vatandaşlara, esnaf ve firmalara Hazine destekli kredi paketleri oluşturduk. Toplamda 143 milyar lira tutarında kurumsal ve bireysel kredinin ertelemesini yaptık." ifadesini kullandı.